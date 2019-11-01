1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В составе миссии от СНГ аккредитовано более 450 международных наблюдателей для мониторинга выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

"К настоящему времени формирование миссии завершается. По состоянию на 31 октября в Центральную комиссию Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов поданы документы на аккредитацию 459 международных наблюдателей от СНГ", - рассказали в штабе миссии.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ продолжают работу в регионах республики. С 21 по 31 октября они посетили избирательные округа Витебской, Гродненской, Гомельской, Минской областей, где наблюдатели ознакомились с работой окружных и участковых избирательных комиссий, а также начавшимся этапом предвыборной агитации.

Члены миссии отмечают, что кандидаты в депутаты достаточно активно ведут агитационную кампанию. По данным Центральной комиссии, на 31 октября поданы 878 уведомлений на проведение более 23 тыс. массовых мероприятий и более 600 заявлений о предоставлении помещений для проведения около 4,3 тыс. встреч кандидатов в депутаты, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями.

Члены штаба миссии наблюдателей от СНГ провели встречи с руководством Коммунистической партии Беларуси, РОО "Белая Русь", Белорусского республиканского союза молодежи, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых "Справедливый мир", на которых обсуждались ход предвыборной кампании и вопросы участия в ней кандидатов от этих партий и общественных организаций.-0-