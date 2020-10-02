В современных условиях значение парламентской дипломатии чрезвычайно возрастает - Кочанова

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современных условиях значение парламентской дипломатии чрезвычайно возрастает, заявила на открытии четвертой сессии Совета Республики седьмого созыва спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не раз убеждались в эффективности парламентской дипломатии, поэтому в нынешних условиях ее значение чрезвычайно возрастает. Нам, парламентариям, следует максимально полно использовать ее потенциал", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что в ближайшее время будет продолжено взаимодействие с зарубежными коллегами в рамках Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентского союза. "Очевидно, что эти площадки необходимо шире использовать для объективного информирования о ситуации в Беларуси, продвижения парламентскими методами внешнеполитических и внешнеэкономических интересов государства", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Спикер отдельно остановилась на итогах работы VII Форума регионов Беларуси и России на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". "Мы еще раз убедились в том, что общность пройденного исторического пути, пережитые вместе эпохальные события являются важным консолидирующим фактором, способствующим сплоченности и укреплению единства белорусов и россиян. В целях дальнейшего сближения наших народов, обеспечения стабильности и безопасности государств чрезвычайно важно максимально использовать богатый и разноплановый потенциал сотрудничества. Это особенно актуально в современном мире, когда исторические факты, связанные с Великой Отечественной войной, все чаще искажаются и фальсифицируются. В связи с этим подрастающему поколению очень сложно разобраться в достоверности той или иной информации, сделать правильные выводы. Поэтому нам необходимо уделять большое внимание отстаиванию исторической правды и ее достоверному освещению", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Она добавила, что по итогам форума его участники подтвердили намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра исторических событий. Особое внимание акцентировали на важности сохранения мира и безопасности, а также на необходимости патриотического воспитания молодежи.

В рамках форума подготовлено порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму свыше $700 млн. Спикер уверена, что все это создает большой задел для дальнейшего укрепления связей между регионами двух стран.-0-