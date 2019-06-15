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В условиях глобализации и интернационализации возрастает роль малых и средних государств - эксперт

Политика 15.06.2019 | 22:47
Валерий Воронецкий. Фото из архива
Валерий Воронецкий. Фото из архива

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В условиях глобализации и интернационализации возрастает роль малых и средних государств. Такое мнение, комментируя озвученные Президентом Беларуси Александром Лукашенко инициативы на саммите ШОС, направленные на понижение градуса мировой напряженности, высказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий, сообщает БЕЛТА.

"Прозвучали те инициативы, которые являются сегодня актуальными и очень важны для стабилизации международных отношений. Мир сегодня действительно несколько дестабилизирован ввиду тех процессов, которые начались после распада Советского Союза и нарушения баланса сил, который сложился в свое время", - сказал глава парламентской комиссии.

Валерий Воронецкий подчеркнул, что Президент много уделил внимания вопросам глобальной безопасности, развития сотрудничества между странами, укрепления роли и значения малых и средних государств в международных отношениях. "Сегодня в условиях глобализации и интернационализации как хозяйственной жизни, так и международных отношений в целом, безусловно, роль малых и средних государств возрастает. Таких примеров немало. В том числе, если взять Беларусь, в своем регионе мы играем значительную роль как донор стабильности, безопасности. Сегодня мы востребованы и на Западе, и на Востоке", - отметил парламентарий. Он обратил внимание, что в Беларуси проводятся значимые конференции, форумы, мероприятия, в том числе и мультиспортивное событие - II Европейские игры. "Это все вклад в стабильность и безопасность, в укрепление дружбы и сотрудничества, доверия", - убежден депутат.

В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия) Игорь Коротченко считает, что в практическом плане действительно необходимо выходить на поиск новых форматов обеспечения международной безопасности. "Не только Хельсинки могут служить местом, где может быть обсуждена безопасность Европы, но и Минск может быть не менее авторитетным, а, может быть, даже более удобной и авторитетной площадкой для проведения международных форумов по вопросам безопасности", - сказал он.-0-

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депутаты, мнения, Палата представителей
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