В Витебской области избраны члены Совета Республики

7 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва от Витебской области избраны сегодня на совместном заседании местных Советов депутатов базового уровня, передает корреспондент БЕЛТА.

Сенаторов избирали путем тайного голосования, в котором приняли участие 621 депутат из 741. Участники заседания заслушали программы каждого кандидата и сделали свой выбор. Все выдвинутые кандидатуры депутатами были поддержаны. В итоге избраны восемь членов Совета Республики: начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач, директор региональной телерадиокомпании "Витебск" Елена Пантюхова, ректор Витебского государственного медуниверситета Анатолий Щастный, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Ирина Левкович, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, директор Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова Татьяна Полушкина, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк" Олег Жингель, генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Витебскоблдорстрой" Владимир Матвеев.

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Фото Александра Хитрова