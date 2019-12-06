Валерий Мицкевич избран вице-спикером Палаты представителей

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва избран Валерий Мицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Кандидатуру Валерия Мицкевича предложил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Вице-спикера депутаты избрали путем тайного голосования.

Валерий Мицкевич родился в 1964 году в Лиде Гродненской области. В 1989 году окончил Белорусский государственный университет.

В 1989-1991 годах был стажером судьи, исполняющим обязанности судьи суда Минского района. В 1991-2001- судьей, председателем суда Минского района и Заславля.

В 2001-2005 годах работал в должности заместителя министра юстиции, был членом ЦИК.

В 2005-2009 годах был директором Национального центра законопроектной деятельности при Президенте, директором Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси.

С июня 2009 года занимал пост заместителя главы Администрации Президента.-0-