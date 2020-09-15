Валуев: улица предлагает Беларуси путь Украины

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Уличные протесты угрожают Беларуси тем, что она может пойти по украинскому пути. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА депутат Госдумы России, бывший профессиональный боксер Николай Валуев.

"То, что происходит в Украине, может ожидать и граждан Беларуси. Вы же знаете о том плане, который был лихорадочно, по-быстрому стерт из интернета так называемым координационным советом. Это для него очень неудобный документ, в котором четко прописывалось ровно все то, что происходит сейчас в Украине: и с русским языком, и в отношениях с Россией, и многие другие вещи, в том числе стирание исторической памяти. Это только кажется, что белорусов такое не коснется. На самом деле, все гораздо серьезнее: не успеешь оглянуться, как уже будут следить за тем, на каком языке ты разговариваешь даже не на работе, а у себя на кухне", - сказал Николай Валуев.

Российский парламентарий убежден, что за протестами в Беларуси стоят внешние силы как из европейский стран, так и из заокеанских. "Они и не скрывают этого, откровенно и прямо вмешиваясь во внутренние дела Беларуси, - указал Николай Валуев. - В принципе, за такие действия обычно высылают послов".

Политик также отметил, что в России переживают за белорусов и внимательно наблюдают за происходящим в Беларуси. "Ведь только ею не ограничатся. Глобальный план идет гораздо дальше, и, безусловно, он направлен на Россию. И президент Владимир Путин это прекрасно понимает", - подчеркнул Николай Валуев.-0-