Ван дер Беллен: Австрия ценит интерес Беларуси к углублению отношений, и он взаимен

12 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен подтверждает интерес своей страны к развитию сотрудничества с Беларусью. Об этом он заявил сегодня по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Федеральный президент отметил, что на переговорах в узком и расширенном составах был обсужден ряд тем. В их числе вопросы торгово-экономического сотрудничества, политического взаимодействия, сохранения общей исторической памяти, тематики прав человека.

Александр Ван дер Беллен констатировал определенное сближение между Беларусью и Евросоюзом, и визит белорусского лидера является частью этого процесса. "Для меня лично ваш визит в Вену особенно важен. Прежде всего после моего собственного визита в Беларусь в 2018 году при открытии мемориала в Малом Тростенце", - сказал Федеральный президент. Он отметил, что многие австрийцы пока мало знают об этом месте памяти по сравнению с другими крупными концентрационными лагерями, которые действовали на территории Европы в годы войны.

Федеральный президент коснулся и темы торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, подчеркнув, что для Австрии важно его расширение. "И ваш визит будет важным моментом в углублении этих отношений. ЕС также сотрудничает с Беларусью в рамках "Восточного партнерства". Оно также заслуживает углубления", - заявил австрийский лидер.

Он обратил внимание на вклад Беларуси в урегулирование конфликта в Украине, предоставление площадки для переговоров сторон. Отвечая на вопросы журналистов, Александр Ван дер Беллен подчеркнул, что минские соглашения проложили тропинку, по которой можно найти путь к разрешению ситуации.

"Мы ценим ваш интерес к углублению отношений и хотели бы сказать, что это взаимно. Мы будем оставаться в контакте. И это будет не последний визит в Австрию и Беларусь", - заключил Александр Ван дер Беллен.-0-