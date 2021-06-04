Вассерман проанализировал признания Протасевича: есть опасность и для Беларуси, и для России

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный в аэропорту Минска бывший главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал вину в организации беспорядков в Беларуси, назвал своих подельников, пообещал больше не лезть в политику и расплакался. Признания неудавшегося "борца с режимом" прокомментировал политический эксперт Анатолий Вассерман, сообщает российский интернет-телеканал "Царьград ТВ".

Среди спонсоров протестов в Беларуси Роман Протасевич назвал некие компании, связанные с Уралом и горной добычей, которыми владеет известный русский олигарх. По мнению Анатолия Вассермана, тут возможны два варианта.

Первый вариант заключается в том, что это могла быть попытка при помощи цветной революции завладеть предприятием "Беларуськалий". Однако если это действительно так, то автор этого плана "полный дурак". "В случае свержения Лукашенко к власти придут люди, чья прямая задача - уничтожить всю экономику Беларуси и уж по крайней мере не дать никому из Российской Федерации ничем там владеть", - объяснил Анатолий Вассерман.

Второй вариант заключается в том, что деньги шли в Беларусь не из России, а через Россию. Дело в том, что в Беларуси финансовый контроль значительно жестче, чем в Российской Федерации. И перевести деньги напрямую каким-нибудь белорусским антисистемщикам гораздо сложнее, чем перевести эти деньги в Российскую Федерацию, а уже оттуда - в Беларусь. "Потому что за деньгами из Российской Федерации в Беларуси следят, естественно, несколько менее внимательно, чем за деньгами, идущими с Запада", - пояснил эксперт.

Он добавил, что Россия как государство в любом случае ни при чем. Более того, Россия в высшей степени заинтересована в стабильности в Беларуси, подчеркнул Анатолий Вассерман.

"В конце концов, в Российской Федерации есть свои антисистемщики, тоже достаточно опасные для государства и народа. И вполне могло быть, что кто-то из них финансировал своих единоверцев в Беларуси", - подытожил политический эксперт.-0-