Важная роль Беларуси в укреплении безопасности отмечена на встрече Движения неприсоединения

22 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Важная роль Беларуси в содействии продвижению мира и безопасности в регионе отмечена на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, которая была организована венесуэльским председательством 18-21 июля в Каракасе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков выступил на пленарной дискуссии министерской встречи, представив позицию страны по перспективам сотрудничества государств как внутри Движения неприсоединения, так и в контексте совместного реагирования на внешние вызовы и угрозы. Беларусь также сделала заявление от имени европейской региональной группы в составе бюро министерской встречи, подчеркнув важную роль страны в содействии продвижению мира и безопасности в регионе.

На полях заседания состоялись двусторонние встречи Валентина Рыбакова с делегациями ряда государств и высокими представителями принимающей стороны. По завершении встречи государствами был принят итоговый документ, а также декларация в поддержку норм и принципов международного права и Устава ООН.

Движение неприсоединения - международное политическое объединение, которое насчитывает 120 государств-участников, созданное на принципах неучастия в военных блоках и совместного противодействия на международной арене односторонним подходам в отношении развивающихся стран. Республика Беларусь является членом движения с 1998 года.-0-

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