Важно продвигать экономические интересы СНГ за пределы Содружества - Бердымухамедов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические интересы СНГ важно продвигать за географические пределы Содружества. Об этом заявил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на онлайн-заседании Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Туркменистана выступил с инициативой более активно задействовать возможности Каспийского региона в экономическом сотрудничестве стран СНГ. "Территории стран СНГ могут стать магистральными путями экономического взаимодействия на континенте, то есть в широком смысле - соединяющими звеньями по линии Европа - Азия. И в этом контексте подчеркиваю важность продвижения экономических интересов СНГ за географические пределы Содружества, то есть интегрирование в наши совместные проекты сопредельных стран и соседних регионов. В первую очередь это касается транспортной транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей, прокладки новых линий связи и коммуникаций. Видим большие возможности по этим направлениям в Каспийском регионе. То есть создание здесь современной системы комбинированной логистики с участием государств, не имеющих прямого выхода к мировому океану", - сказал он.

Гурбангулы Бердымухамедов убежден в наличии у СНГ большого потенциала в экономическом и социальном развитии, гуманитарном и культурном сотрудничестве. "Содружество доказывает свою жизнеспособность, умение ответственно справляться с вызовами и угрозами, свою востребованность как важного инструмента межгосударственного диалога", - подчеркнул он.-0-