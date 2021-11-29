Вечер по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом состоялся в Доме дружбы

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народ Государства Палестина стремится к миру и согласию. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Республике Беларусь, дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, Халед Арикат сегодня в Доме дружбы на заседании клуба "Диалог с послом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча состоялась по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом и годовщины провозглашения Государства Палестина. Дипломат рассказал об истории своей страны, о многострадальном палестинском народе, который стремится к миру и согласию.

"Мы призываем весь мир обратить внимание на необходимость выполнения международных резолюций касательно Палестины, а также призываем созвать международную конференцию для разрешения имеющегося конфликта", - заявил глава дипломатической миссии.

Халед Арикат поблагодарил белорусский народ за солидарность и поддержку.

Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова подчеркнула: "Мы собираемся, чтобы выразить солидарность с палестинским народом. Я восхищаюсь народом Палестины. Мы разделяем его стремление к миру и независимости, к счастливой жизни".

Председатель общества "Беларусь - Палестина", ректор Республиканского института высшей школы Юрий Бондарь пожелал скорейшего мирного разрешения ситуации в регионе.

На мероприятии в исполнении белорусских студентов прозвучали стихи палестинских поэтов, в том числе Махмуда Дарвиша. Это известный палестинский поэт и писатель, обладатель ряда литературных наград. В его поэзии Палестина становится метафорой потерянного Эдема, смерти и воскресения, страдания.

Как сообщалось БЕЛТА, с Международным днем солидарности с палестинским народом Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. "Беларусь будет и в дальнейшем поддерживать усилия Палестины по мирному развитию. Убежден, что в будущем мы сможем реализовать в полной мере потенциал двустороннего сотрудничества в экономической, политической и других сферах на благо белорусского и палестинского народов", - говорится в поздравлении.-0-