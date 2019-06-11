Великобритания в условиях Brexit заинтересована в более тесных отношениях с Беларусью - Румас

11 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Великобритания в условиях выхода из Европейского союза заинтересована в более тесных отношениях с Беларусью, заявил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам встречи в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Великобритания в условиях Brexit заинтересована в установлении более тесных отношений на правительственном уровне с Беларусью, так как при выходе из Евросоюза ей придется самостоятельно выстраивать многие отношения, которые раньше находились в компетенции Брюсселя", - отметил Сергей Румас.

На сегодняшней встрече обсуждалось развитие политических отношений между Беларусью и Великобританией. "За последние годы диалог на правительственном уровне заметно активизировался, поддерживается активное межпарламентское сотрудничество, хорошо развиваются контакты по линии министерств обороны, региональных властей", - обратил внимание премьер-министр.

Во время рабочего визита в Великобританию 10-11 июня Сергей Румас принял участие в Дне рынков капитала Беларуси на Лондонской фондовой бирже, провел встречи с руководством министерств Великобритании, а также ряд переговоров с инвесторами.-0-