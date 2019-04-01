Весенняя сессия белорусского парламента открывается 2 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие шестой сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания шестого созыва состоится 2 апреля, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировали в пресс-службе Палаты представителей, в перечень вопросов для рассмотрения на заседании включено 11 вопросов. В первом чтении парламентарии намерены рассмотреть поправки в законы об охране труда, о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, о государственных наградах. В Овальном зале на открытии сессии обсудят также поправки в ряд кодексов, в их числе Кодекс о браке и семье. Предлагаемые в него изменения предусматривают, в частности, привязку задолженности по алиментам безработных родителей к бюджету прожиточного минимума. Кроме того, в день открытия весенней сессии парламентарии рассмотрят законопроекты о введении уголовной ответственности за склонение к допингу и ограничении доступа в онлайн-казино.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект "Об изменении законов по вопросам правового регулирования жилищных отношений", поправки в закон "Об обращении с отходами".

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация соглашения о международных договорах ЕАЭС с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями.

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос о декрете №1 от 18 января 2019 года, который корректирует декрет от 26 июля 1999 года №29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины". В документе учтены предусмотренные в указе №27 от 18 января 2019 года изменения в структуре заработной платы работников бюджетных организаций.-0-