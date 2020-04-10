Видеосаммит глав государств ЕАЭС состоится 14 апреля

10 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переговоры глав государств Евразийского экономического союза в формате видеосвязи намечены на 14 апреля. Такую дату озвучил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося сегодня также в формате видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется 14 апреля рабочая встреча, тоже в режиме видеоконференции", - сказал Михаил Мясникович.

С инициативой внеплановых переговоров глав государств ЕАЭС выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе, во время недавнего телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне.

Председатель Коллегии ЕЭК также отметил, что продолжается и подготовка заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на 19 мая. При этом он не исключил, что это заседание также придется проводить в видеорежиме. "Впереди у нас Высший Евразийский экономический совет, планируется, что он состоится 19 мая, - сказал Михаил Мясникович. - Даст бог, у нас спадет эпидемия. Но если не представится возможность сделать это в очном режиме, то, думаю, главы государств согласятся провести соответствующую видеоконференцию, где также рассмотрят вопросы, которые являются крайне актуальными".-0-