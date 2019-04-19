Викторин отметила открытость Беларуси к развитию диалога с ЕС

19 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Отношения Беларуси и ЕС за последние годы существенно улучшились. Такую точку зрения высказала журналистам глава представительства Европейского союза в Минске Андреа Викторин, которая в качестве гостя присутствует в Овальном зале во время ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы представительства ЕС, что касается дальнейшего развития контактов, "Беларусь посылает позитивные посылы на многих уровнях и по многим направлениям". Андреа Викторин подчеркнула: "Мы находимся здесь, чтобы услышать посыл Президента Беларуси. Это важно, поскольку во время Послания прозвучат и вопросы, связанные с международными отношениями страны. Мы с интересом ожидаем выступления и полностью открыты ко всему, о чем будет говориться".

"Я могу сказать от имени ЕС - отношения с Беларусью значительно улучшились за последние несколько лет, - заметила она. - Есть открытость Беларуси к тому, чтобы вести диалог, а также есть желание прилагать необходимые усилия для поддержания безопасности в регионе". -0-