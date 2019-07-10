Викторин о новом главе представительства ЕС в Беларуси: уверена, что конструктивный диалог сохранится

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин считает, что после ротации глав представительств ЕС за рубежом траектория конструктивного диалога Минска и Брюсселя сохранится. Об этом она заявила сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверена, что траектория взаимодействия, которую мы смогли задать за последние четыре года, траектория открытости и конструктивного диалога будет сохранена и после того, как я завершу свою деятельность здесь", - сказала Андреа Викторин, комментируя информацию о смене главы представительства ЕС в Беларуси.

Отвечая на вопрос о подписании Беларусью и ЕС визового соглашения и соглашения о реадмиссии, Андреа Викторин отметила, что их заключение придется уже на срок работы ее преемника.

"Полагаю, что это будет уже мой преемник, поскольку мне здесь осталось работать всего четыре недели. Соглашения, скорее всего, будут делом того, кто придет на мое место. Я к тому времени уже буду в Армении, если будет утверждено мое назначение, но в свою очередь буду следить внимательно за тем, что происходит в Беларуси", - добавила она.

Как сообщалось, во время ротации глав представительств ЕС за рубежом Андреа Викторин уедет из Беларуси в Армению. Пост главы представительства ЕС в Беларуси должен занять Дирк Шубель. Сейчас он возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России. Официальные назначения будут после получения агремана.-0-