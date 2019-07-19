Вице-премьер Сирии 20-24 июля посетит Беларусь с официальным визитом

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный визит заместителя премьер-министра - министра иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валида аль-Муаллема в Беларусь запланирован на 20-24 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
В МИД запланирована встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Ожидаются также иные официальные встречи и переговоры.-0-
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