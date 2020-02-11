Вице-президент бельгийской Валлонии заинтересован посетить Беларусь

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Бельгии

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент бельгийской Валлонии Вилли Борсус заинтересован посетить с визитом Беларусь. Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Бельгии Александра Михневича с вице-президентом Валлонии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусской дипмиссии.

"Посол подтвердил приглашение Вилли Борсусу посетить Беларусь. Вице-президент Валлонии подчеркнул свою готовность к визиту и попросил согласовать удобные для двух сторон даты во второй половине 2020-го - начале 2021 года", - сообщили в дипмиссии.

Во время встречи Александр Михневич и Вилли Борсус подробно остановились на подготовке очередного контактного дня, на этот раз посвященного сотрудничеству белорусских и бельгийских университетов. Мероприятие планируется провести 18 февраля на базе Университета Монса.

Кроме того, были согласованы шаги по подготовке аналогичных мероприятий в сфере ИТ и инноваций, которые предполагается провести во второй половине 2020 года.-0-