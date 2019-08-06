Визит Федерики Могерини в Беларусь планируется в октябре

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Беларусь планируется в октябре. Об этом сообщила сегодня глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Федерика Могерини собирается посетить Минск в октябре, с министром иностранных дел Владимиром Макеем у нас было обсуждение даты визита", - отметила Андреа Викторин.

По ее мнению, достигнутый прогресс в отношениях Беларуси и Евросоюза действительно можно назвать значительным. "Я убеждена, что пока мы будем слышать друг друга, мы можем находить решение любых проблем", - сказала глава представительства ЕС в Беларуси.

Андреа Викторин обратила внимание, что визиты самого высокого уровня в Беларусь учащаются, страна активна в "Восточном партнерстве", и Брюссель очень это ценит.

Отдельно она отметила усилия Беларуси по урегулированию ситуации в Украине. "Беларусь занимает очень конструктивную позицию относительно кризиса в Украине и играет конструктивную роль в его урегулировании, и эту роль признает вся Европейская комиссия. Это содействует установлению и укреплению мира", - сказала Андреа Викторин.-0-