Визит Федерики Могерини в Беларусь планируется в октябре

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Беларусь планируется в октябре. Об этом сообщила сегодня глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Федерика Могерини собирается посетить Минск в октябре, с министром иностранных дел Владимиром Макеем у нас было обсуждение даты визита", - отметила Андреа Викторин.
По ее мнению, достигнутый прогресс в отношениях Беларуси и Евросоюза действительно можно назвать значительным. "Я убеждена, что пока мы будем слышать друг друга, мы можем находить решение любых проблем", - сказала глава представительства ЕС в Беларуси.
Андреа Викторин обратила внимание, что визиты самого высокого уровня в Беларусь учащаются, страна активна в "Восточном партнерстве", и Брюссель очень это ценит.
Отдельно она отметила усилия Беларуси по урегулированию ситуации в Украине. "Беларусь занимает очень конструктивную позицию относительно кризиса в Украине и играет конструктивную роль в его урегулировании, и эту роль признает вся Европейская комиссия. Это содействует установлению и укреплению мира", - сказала Андреа Викторин.-0-
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