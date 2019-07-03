Визит Генсека ООН в Беларусь ожидается в сентябре

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Беларусь ожидается в сентябре. Об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Постоянным координатором системы развития ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МИД Беларуси.

Особое внимание на встрече было уделено подготовке визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Минск в сентябре. Собеседники отметили целесообразность того, чтобы в программе визита существенное место заняла проблематика устойчивого развития.

Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Министерства иностранных дел с офисом ООН и представительствами учреждений системы ООН в Беларуси.

В частности, рассмотрены пути дальнейшего совершенствования деятельности в стране в контексте устойчивого развития, возможности укрепления существующего национального координационного механизма по устойчивому развитию, а также целесообразность более широкого распространения информации - как в стране, так и за рубежом - об успешных национальных программах и передовом опыте в этой области.

Андрей Дапкюнас подтвердил готовность Беларуси к расширению сотрудничества с программами и агентствами ООН по приоритетным для страны направлениям, в том числе в области достижения Целей устойчивого развития и международного чернобыльского сотрудничества.

Заместитель министра и глава офиса ООН затронули тему развития туризма в Беларуси и отметили целесообразность объединения усилий заинтересованных международных партнеров ради содействия развитию туризма в стране, в том числе так называемого ностальгического туризма, в малых городах и сельской местности.-0-