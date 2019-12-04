Визит Лукашенко в Австрию стал знаковым для двусторонних отношений

Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Вену вызвал большой интерес австрийской стороны и стал знаковым для двусторонних отношений. Комментируя корреспонденту БЕЛТА итоги визита на высшем уровне, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер назвала переговоры в австрийской столице продуктивными, они затрагивали широкий спектр повестки дня.

"Мы отметили большой интерес к данному визиту и со стороны наших европейских партнеров, которыми очень высоко оценена информация, что называется, из первых уст", - отметила дипломат.

Александр Лукашенко встретился с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой, председателем Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Встречи позволили проработать широкий спектр вопросов взаимодействия и концептуально определить новые направления для белорусско-австрийских связей.

Конструктивная проработка двусторонней повестки дня даст серьезный толчок для дальнейшего развития сотрудничества между Австрией и Беларусью. Рассмотренные темы, а также подписанные в Вене документы затрагивают самые разные направления взаимодействия - от возобновляемых источников энергии до вопросов в области развития широкополосной сети, в том числе 5G. Кроме подписанных документов, появилось также много инициатив и идей, над которыми стороны будут работать, чтобы определить новые, наиболее важные для сотрудничества векторы.

Абсолютно все затронутые во время визита аспекты двусторонних отношений очень важны и ценны как для австрийской, так и белорусской стороны в плане дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества. Посол выразила уверенность, что после визита Президента Беларуси еще больше австрийских компаний станут инвестировать в белорусскую экономику. "У нас есть большой интерес к развитию долгосрочного продуктивного сотрудничества с Беларусью. Визит Александра Лукашенко это четко подтверждает. Он позволил расширить договорно-правовую базу сотрудничества и углубить атмосферу взаимопонимания между гражданами двух стран", - подчеркнула дипломат.

Она также обратила внимание на такую сферу, как культура, связи в которой Беларусь и Австрия намерены расширять с учетом взаимного интереса. Отдельно посол коснулась вопроса исторической памяти, который тоже важен и для Беларуси, и для Австрии. Тема Тростенца важна для общей памяти о жертвах фашизма в годы Второй мировой войны. От имени австрийской стороны дипломат выразила благодарность за предоставленные австрийскому Дому истории артефакты, связанные с Тростенцом и трагедией австрийского народа в годы войны. "Это очень ценно для нас", - заметила посол.

Как ожидается, получит развитие белорусско-австрийское туристическое сотрудничество, увеличится турпоток с обеих сторон.

"Нынешний год стал знаковым в отношениях между Беларусью и Австрией, в том числе и благодаря обменам визитами на высшем и высоком уровнях", - сказала посол.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-