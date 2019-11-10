Визит Лукашенко в ОАЭ проходил в атмосфере открытости и дружбы - посол

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит Лукашенко в ОАЭ проходил в атмосфере искренней открытости и дружбы, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученок в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Немаловажна та атмосфера искренней открытости и дружбы, в которой проходили эти встречи. Эмиратские друзья постарались не перегружать программу излишним официозом. Но та заинтересованность, с которой обсуждались вопросы, она, поверьте мне, проявляется далеко не в каждом визите каждого главы государства в Эмираты. Так разговаривают только с самыми близкими друзьями", - сказал Андрей Лученок.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита в ОАЭ провел встречи с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а также советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном.-0-