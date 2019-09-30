Визит Могерини в Беларусь ожидается в конце недели

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидается, что в конце текущей недели Беларусь посетит с визитом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске сообщил учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос журналистов, почему среди участников предстоящего в Минске 7-8 октября форума "Минского диалога" "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" нет Федерики Могерини, Евгений Прейгерман сказал: "График госпожи Могерини позволил ей приехать только на несколько дней до нашего форума. Поэтому на этой неделе в районе пятницы-субботы будет визит высокого уровня, который будет посвящен тематике "Восточного партнерства". Делегацию ЕС будет возглавлять Могерини. Думали совместить, но, к сожалению, график не позволил".

Как сообщалось БЕЛТА, встреча "Восточного партнерства" высокого уровня пройдет в Минске 4-5 октября.-0-