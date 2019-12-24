Визит премьер-министра Пакистана в Беларусь перенесен на 2020 год

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан работают над дорожной картой сотрудничества на 2020-2022 годы. Документ планируется парафировать в марте 2020 года на заседании совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подписать во время визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Беларусь, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Исламабаде.

В дипмиссии рассказали, что Беларусь и Пакистан сейчас работают над организацией шестого заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Эти вопросы посол Беларуси Андрей Ермолович обсудил с федеральным министром по экономическим вопросам Правительства Пакистана Мухаммадом Хамадом Азхаром.

"Чтобы наполнить мероприятие практическими договоренностями с выходом на конкретные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, текстиле, фармацевтике и по другим направлениям, согласованы подходы к проведению накануне комиссии профильных межведомственных рабочих групп в названных областях", - отметили в посольстве.

Стороны затронули согласование проекта дорожной карты белорусско-пакистанского сотрудничества на 2020-2022 годы. Этот документ включает основные перспективные направления двустороннего сотрудничества. Его предлагается парафировать на мартовском заседании совместной торгово-экономической комиссии в Минске и подписать во время визита Имрана Хана в Беларусь.

В дипмиссии уточнили, что визит лидера Пакистана запланирован на первое полугодие следующего года. Конкретные даты еще обсуждаются с пакистанской стороной. Ранее сообщалось, что Имран Хан посетит Беларусь до конца этого года.-0-