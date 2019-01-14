Визит премьер-министра Венгрии в Беларусь может состояться в 2019 году

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас рассчитывает на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Беларусь в 2019 году. Об этом Сергей Румас сообщил сегодня на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство Беларуси придает большое значение отношениям с Венгрией во всех сферах, но основой нашего взаимодействия мы видим прежде всего экономическую составляющую. Полагаю, пришло время повышать уровень нашего взаимодействия. Мы договаривались в октябре на встрече с премьер-министром Венгрии, что он посетит в феврале Беларусь", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр предложил обсудить сроки этого визита и его наполнение конкретными мероприятиями. По мнению Сергея Румаса, высокий уровень политического взаимодействия Беларуси и Венгрии должен подкрепляться экономическими проектами. Например, в Беларуси много лет работает фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер", в 2017 году на территории Венгрии создано совместное предприятие в строительной отрасли. "Рассчитываем, что эти проекты не будут единственными в наших отношениях, и ожидаем новых предложений с венгерской стороны", - отметил премьер-министр. Белорусское правительство готово оказывать всемерную поддержку таким проектам. В первую очередь речь идет об ориентированных на рынок Евросоюза, а также поддерживающих китайскую инициативу нового Шелкового пути.

Петер Сийярто предложил обсудить ряд таких проектов, в том числе в фармацевтической промышленности. "Эту сферу мы считаем стратегически важной", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы белорусского правительства, товарооборот Беларуси и Венгрии в январе-ноябре 2018 года вырос на 8% до $179,3 млн. Объем торговли услугами в январе-октябре 2018 года увеличился на 21,7% до $16,3 млн, основу составили транспортные, компьютерные и туристические услуги. В Беларуси действуют восемь предприятий с венгерским капиталом.-0-

Фото Максима Гучека