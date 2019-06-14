Визит Президента Египта в Беларусь станет историческим событием для двух стран - посол

В июне запланирован первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Беларусь Президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси. Его приезд является свидетельством высокого уровня доверия и сотрудничества между странами. О том, как развиваются отношения между Беларусью и Египтом, какие совместные проекты реализуются и что намечено осуществить в перспективе, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Рачков.

- Сергей Анатольевич, каковы предпосылки визита на высшем уровне? Что сделало его возможным?

- Визит египетского лидера в Беларусь станет историческим событием в двусторонних отношениях, кульминацией определенного этапа развития сотрудничества, свидетельством значительного укрепления дружественных и партнерских отношений между нашими странами.

После установления в 1992 году дипломатических отношений с Египтом, Президент Беларуси дважды наносил официальные визиты в Каир. Стороны обменялись многими визитами на высоком и экспертном уровнях. Мы не просто ожидаем визит Президента Египта в Беларусь, но и целенаправленно работаем над развитием двустороннего сотрудничества, в том числе для того, чтобы приезд главы государства состоялся.

Например, в рамках подготовки визита белорусские предприятия заключили контракты в размере около $70 млн на поставку отечественной продукции в Египет.

- Какие важные мероприятия запланированы во время пребывания египетского лидера в Минске?

- В рамках визита пройдут переговоры президентов Беларуси и Египта в узком и расширенном форматах, где будут обсуждаться вопросы политического, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного, военно-технического сотрудничества, а также глобальная и региональная проблематика.

Планируется подписание двусторонних соглашений и меморандумов по отдельным аспектам белорусско-египетского взаимодействия. Предполагается проведение встреч Президента Египта в Национальном собрании Республики Беларусь и с руководителями крупного белорусского бизнеса. Египетский лидер, надеемся, успеет познакомиться с культурой и природой Беларуси.

- Хотелось бы подтвердить слова о высоком уровне достигнутого сотрудничества и цифрами. Ведь еще не так давно, в 2016 году, торгово-экономическое сотрудничество переживало далеко не лучшие времена - товарооборот между Египтом и Беларусью уменьшился более чем в три раза, экспорт упал в два раза. Какова динамика в двусторонней торговле в настоящее время?

- Период двустороннего торгово-экономического сотрудничества, о котором упоминаете, был непродолжительным и вызван разразившимся серьезным валютно-финансовым кризисом в Египте. Тогда правительство этой страны предприняло масштабные шаги, включая административные действия, по сокращению импорта и сдерживанию оттока иностранной валюты. Были выставлены многие заградительные барьеры на пути импорта, отдельные из которых не отменены и по-прежнему сдерживают рост товарооборота между Беларусью и Египтом.

В данной ситуации мы изменили стратегию и перешли от простого обмена товаров к внедрению проектного подхода по продвижению экономических интересов Беларуси в Египет. Ставка делается на реализацию комплексных проектов по поставке высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных сборочных предприятий с высокой степенью локализации и организацией экспорта этой продукции как на территории Египта, так и в третьи страны.

- Расскажите подробнее, о каких именно проектах идет речь?

- Беларусь и Египет прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест.

В феврале 2018 года запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы "Беларус", зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш" и иную сельхозтехнику для нужд сельского хозяйства Египта. Здесь создано 40 рабочих мест и за прошлый год произведено 302 трактора.

Совместно с Министерством военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков "Амкодор" и сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаш".

Подчеркну, что мы не просто открываем совместные сборочные производства. Наши предприятия и компании осуществляют трансфер технологий, обучают инженеров и рабочих, проводят подготовку египетского персонала по использованию белорусской техники и оборудования.

Беларусь также оказывает содействие в реализации национального проекта по созданию мебельного кластера в городе Думьят. Весной этого года Белорусский государственный технологический университет провел в Каире учебный курс для египетских специалистов в области дизайна и производства мебели.

Сотрудничество наших стран в области промышленной кооперации имеет значительные возможности и хорошие перспективы. Мы готовы совместно с египетскими предприятиями производить дизельные моторы, компрессоры для холодильников, пассажирскую технику, включая электробусы и трамваи, мотоциклы, лифтовое оборудование, автомобили спецназначения, зернохранилища. И соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение египетской стороне.

- Как отразилась смена стратегии действий и усиление промышленной кооперации на цифрах взаимного товарооборота?

- За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза - с $57,8 млн в 2016-м до $108,7 млн в 2018-м. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился (с $43,3 млн до $83 млн). Сальдо во взаимной торговле за этот период сложилось в пользу Беларуси - почти $113 млн.

Основные показатели за январь-апрель 2019 года демонстрируют рост к аналогичному периоду прошлого года. Товарооборот составил $50,32 млн (плюс 45%), экспорт - $35,26 млн (плюс почти 72%).

Беларусь поставляет в Египет грузовую автотехнику, тракторы, оптику, металлопродукцию, рентгеновское оборудование, калийные удобрения, сливки и сухое молоко, продукцию нефтехимии и деревообработки. Египет экспортирует в Беларусь цитрусовые, овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.

Мы рассчитываем, что новые возможности для развития торгово-экономических отношений Беларуси с Египтом появятся после заключения соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Египтом. Сторонами уже проведено два раунда переговоров. Наша страна поддерживает это решение и надеется на подписание документа в ближайшее время.

- В основе экономики Египта - сельское хозяйство и туризм. В Беларуси также развит агропромышленный комплекс. Очевидно, что на этом фундаменте можно строить надежные взаимоотношения. И когда Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2017 году посещал с визитом Египет, обсуждались возможные совместные проекты именно в сфере АПК. Насколько успешно сотрудничество Беларуси и Египта в сельском хозяйстве?

- Мы очень активно взаимодействуем в области создания тепличных комплексов, мясо-молочных ферм, производства детского питания, хлебобулочных изделий из ржаной муки, продукции из мяса курицы и говядины, овощей в закрытом грунте. За два года было более десяти взаимных визитов специалистов из обоих государств.

Белорусская сторона открыто ознакомила египетских коллег со своими наработками и технологиями в данных сельскохозяйственных сферах, направила технические материалы создания тепличных комплексов по отечественным технологиям.

Мы поставили партию ржаной муки в Египет. Наши технологи разработали четыре рецептуры производства традиционной египетской лепешки с использованием муки белорусского производства и провели тестовую выпечку изделий с обучением специалистов Египта.

Предложения белорусской стороны по поставкам мяса курицы и говядины египетской стороне не подошли по ценовым показателям. Нам пока экономически выгоднее поставлять данную продукцию на другие рынки, но мы продолжаем популяризировать белорусскую мясную, молочную и другую пищевую продукцию на выставках в Египте и надеемся, что со временем наша продукция все больше будет находить своего покупателя.

Реализация идеи по созданию совместных мясо-молочных комплексов на территории Египта пока прорабатывается. Ведется поиск финансирования данного масштабного проекта. Нами предложены технологические решения и белорусское оборудование для этих комплексов.

Отрадно отметить, что египетская сторона выбрала белорусские тракторы, включая малогабаритные машины, для обеспечения своих тепличных комплексов.

- Говоря о Египте, безусловно, нельзя не затронуть тему туризма. Цифры за последний год красноречиво свидетельствуют об огромной популярности египетских курортов. По Вашему мнению, подобная тенденция сохранится и в этом году? Существует ли вообще движение в обратную сторону - насколько активно посещают сами египтяне европейские страны, в том числе Беларусь?

- Да, цифры по туризму, можно сказать, впечатляющие! За два последних года туристический поток в Египет из Беларуси увеличился более чем в четыре раза: с 46 тыс. человек в 2016 году до 212 тыс. в 2018-м. Уверен, что тенденция увеличения турпотока в Египет будет сохраняться.

Со своей стороны мы предлагаем нашим египетским партнерам шире использовать возможности медицинских центров и санаторно-оздоровительных учреждений Беларуси. В этом году Президент Беларуси пригласил группу египетских детей на отдых и оздоровление в центр "Зубренок". Стороны регулярно обмениваются спортивными и культурными делегациями.

Екатерина КРИШЕНИК,

БЕЛТА.-0-