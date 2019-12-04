Визиты Лукашенко в Австрию и Сербию отражают все большую роль Беларуси на международной арене - Линднер

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Визиты главы государства Александра Лукашенко в Австрию и Сербию отражают все большую роль Беларуси на международной арене. Такую точку зрения выразил председатель Немецко-белорусского общества Райнер Линднер сегодня на открытии XVII Минского форума "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры", который с 4 по 6 декабря продлится в белорусской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Райнер Линднер отметил важность состоявшихся визитов на высшем уровне в Вену и Белград и отметил важное значение Беларуси в современных условиях. Он акцентировал внимание на том, что Беларусь занимает центральное положение между Евросоюзом и Россией, а также граничит со странами, имеющими доступ к Балтийскому морю. Председатель Немецко-белорусского общества также подчеркнул, что Беларусь расположена на новом Шелковом пути и благодаря индустриальному парку "Великий камень" также играет заметную роль в этом проекте. Райнер Линднер отметил и активную роль страны в "Восточном партнерстве".

Райнер Линднер также коснулся темы Союзного государства: "Долго считали, что этот документ останется только на бумаге, но сегодня этот проект обретает реальный вес".

По его мнению, Минский форум становится все более авторитетной площадкой для обсуждения многих вопросов, имеющих важное значение на международной арене. Райнер Линднер также обратил внимание на то, что нынешний форум проходит на фоне 20-летия Немецко-белорусского общества и 25-летия Международного образовательного центра им.Йоханесса Рау.-0-