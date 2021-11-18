Власти ЕС заявили генсеку ООН о запрете поставки гуманитарной помощи беженцам через Польшу

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти ЕС в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сообщили о запрете поставки гуманитарной помощи через Польшу беженцам, которые находятся на белорусско-польской границе. Об этом сказал журналистам постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, сославшись на слова генсека, с которым у него состоялась встреча, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал дипломат, Антониу Гутерриш поделился информацией о том, что у него ранее, за несколько дней до встречи с Валентином Рыбаковым, состоялся телефонный разговор с руководством Евросоюза. "По словам генерального секретаря, он задал прямой вопрос: "Через кого, через какую страну возможна доставка гуманитарной помощи мигрантам?" И ответ был абсолютно четким, лаконичным, и звучал он так: "Через Беларусь возможно, через Польшу не разрешаем", - поделился подробностями беседы постпред Беларуси.

Валентин Рыбаков напомнил, что Антониу Гутерриш ранее занимал пост верховного комиссара ООН по делам беженцев, а потому является профессионалом в этих вопросах, хорошо осведомлен об истинных причинах той ситуации, которая сложилась на западных границах Беларуси.-0-