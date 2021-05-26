Влияние Китая на развитие современного мира приобретает все большую значимость - Тозик

26 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Влияние Китая на развитие современного мира приобретает все большую значимость. Об этом сказал директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ, председатель общества "Беларусь - Китай" Анатолий Тозик, выступая сегодня на научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня основания Коммунистической партии Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году китайский народ отмечает столетний юбилей создания КПК. Сейчас трудно предположить, думали ли те совсем еще молодые люди, собравшиеся в июле 1921 года в Шанхае, что создаваемая ими партия всего лишь через 28 лет получит от китайского народа право на руководство страной и в течение последующих семи десятилетий превратит Китай в одну из самых успешно развивающихся стран планеты", - сказал Анатолий Тозик.

Он напомнил, что в 1949 году компартия взяла на себя всю ответственность за будущее страны и китайского народа. "С того времени их судьбы неотделимы друг от друга, а точнее, их судьба стала общей. Как общей стала и их история", - подчеркнул директор Республиканского института китаеведения. По его убеждению, сейчас компартия - подлинный лидер китайского народа, пользуется его полным доверием и поддержкой.

"Развитие Китая в последние 40 лет свидетельствует, что партийное и государственное руководство КНР сформировало стратегический интеллектуальный и кадровый потенциал, способный ставить перед собой и китайским народом новые реальные и достижимые цели и, что не менее важно, воодушевлять и вести за собой народ, обеспечивая достижение этих целей. Год за годом, десятилетие за десятилетием партия подтверждает свою способность решать самые сложные для страны и общества проблемы. Все это обеспечило поддержку и доверие китайского народа. Блестящее подтверждение тому - достижения Китая в тяжелейшем для мира 2020 году", - отметил Анатолий Тозик. Он также выразил мнение, что все более значимым и востребованным становится влияние и вклад Китая в развитие современного мира.-0-