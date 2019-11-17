17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешние силы не оказывают никакого существенного влияния на парламентские выборы. Такое мнение высказал белорусский политолог Юрий Шевцов в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"У нас не возникло никакого массового протестного движения, не появились перебежчики из числа крупных чиновников в оппозицию. Такого раскола, даже в миниатюре, не произошло. Нет роста радикализма, не видно существенных проявлений политического экстремизма... Поэтому делаю вывод, что никакого существенного влияния внешние силы на эти выборы не оказывают", - отметил Юрий Шевцов.

В то же время политолог констатировал, что интерес извне к этой кампании достаточно большой, потому что Беларусь после начала кризиса в Украине стала очень важным элементом стабильности в Восточной Европе. "От того, как пройдут эти выборы и особенно предстоящие президентские, многое зависит в комбинациях больших политических сил. Поэтому интерес серьезный", - пояснил он.

Юрий Шевцов обратил внимание, что парламентские выборы при нашей системе власти являются не настолько значимыми, как президентские. Это означает, что те, кто хочет вмешиваться в белорусскую политику, будут активнее на президентских выборах. Однако, по его мнению, у белорусского общества и элит уже сформировалась определенная традиция политического поведения. "После начала кризиса в Украине это вторые парламентские и будут вторые президентские выборы. И мы видим, что политика, которую ведет Беларусь после начала украинского кризиса, поддерживается обществом. За короткое время невозможно изменение этой поддержки", - считает политолог.-0-