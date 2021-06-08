Внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом - Ли Чжаньшу

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время видеоконференции с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы считаем, что за годы независимости под руководством Александра Лукашенко Беларусь достигла заметных, выдающихся успехов во всех сферах государственного строительства. Китайская сторона исходит из того, что внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом. Мы убеждены, что белорусские партнеры смогут сохранить политическую стабильность и социальное спокойствие", - сказал Ли Чжаньшу.

По его словам, важно последовательно активизировать политическое взаимодействие между Китаем и Беларусью, неизменно поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы наших стран, эффективно их защищать. Он также отметил необходимость активизации работы по инициативе "Пояс и путь".

"В этом направлении сотрудничества Беларусь для нас значимый партнер. Налицо солидные результаты. Планомерно развивается индустриальный парк "Великий камень", который стал знаковым, демонстрационным проектом в рамках данного проекта. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос более чем на 10%. За первые четыре месяца этого года увеличился еще на 58%. В рамках инициативы "Пояс и путь" мы должны продвигать высококачественное сотрудничество", - подчеркнул председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Ли Чжаньшу уверен, что Беларуси и Китаю необходимо укреплять межрегиональное сотрудничество. "На сегодня между нашими странами установлено 33 пары побратимских отношений по линии городов и областей. Все шесть областей установили дружественные отношения с аналогичными провинциями и городами Китая, что редко встречается в межгосударственных контактах", - добавил он.-0-