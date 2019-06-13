Военное сотрудничество стран СНГ: курс на укрепление мира и безопасности

Наряду с политической, экономической, гуманитарной составляющими взаимодействия стран СНГ сотрудничество в сфере обеспечения безопасности остается важнейшей основой стабильного и гармоничного развития Содружества, предметом постоянного внимания со стороны руководства стран-участниц. Одна из ключевых ролей в этом вопросе отводится военной составляющей сотрудничества. О направлениях взаимодействия в этой сфере корреспондент БЕЛТА побеседовала с директором Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Альбертом Дружининым.

Военное сотрудничество осуществляется практически во всех областях деятельности вооруженных сил стран СНГ: военно-технической, подготовки военных кадров и развития военной науки, противодействия международному терроризму, миротворческой деятельности, а также социально-правовой и гуманитарной. Основу такого взаимодействия составляет деятельность Совета министров обороны (СМО) государств СНГ и его рабочих органов, который, по сути, выступает уникальной площадкой, позволяющей стыковать национальные и коллективные интересы стран Содружества, выстраивать общую архитектуру взаимоотношений в обеспечении совместной безопасности на основе партнерских отношений.

"Наращивание потенциала военного сотрудничества осуществляется как по традиционным, так и по принципиально новым направлениям взаимодействия. Основу составляют совместные системы военного назначения. Среди них - объединенная система противовоздушной обороны, объединенная система контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, единая геоинформационная система военного назначения, совместная система связи и автоматизации, единая система государственного радиолокационного опознавания "Пароль" и другие. По мере необходимости они совершенствуются, что можно видеть на примере ключевой из них - объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников", - рассказал Альберт Дружинин.

Он отметил, что еще 11 октября 2017 года Совет глав государств СНГ утвердил Основные направления адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств Содружества к решению задач воздушно-космической обороны. Их практическая реализация позволит странам перейти на качественно новый организационно-технический уровень обеспечения национальной и совместной безопасности. Основные усилия Совета министров обороны сконцентрированы на выполнении Концепции военного сотрудничества государств СНГ до 2020 года и других основополагающих документов, определяющих международные отношения стран в военной сфере. При этом ключевым элементом сотрудничества является проведение совместных мероприятий.

В августе прошлого года в Минске проведено совместное компьютерное командно-штабное учение "Региональная безопасность - 2018". Знаковым событием стала организация оперативно-тактического учения "Чистое небо - 2018" в Казахстане. Проведены учебно-методические совместные сборы и тренировки: с главнокомандующими и командующими ПВО вооруженных сил государств Содружества в Узбекистане, начальниками войск радиационной, химической и биологической защиты стран СНГ в Беларуси, инженерных войск вооруженных сил государств СНГ в Казахстане и других. Всего организовано более десяти таких совместных мероприятий. При их проведении центральное место отводится вопросам совершенствования военно-профессиональной подготовки военнослужащих стран СНГ.

При этом содержание военного сотрудничества во многом определяется характером взаимных интересов государств Содружества, постоянно обогащается и дополняется благодаря инициативам, поступающим от военных ведомств стран Содружества и рабочих органов Совета министров обороны СНГ. Например, Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызстана выступил одним из соорганизаторов совместного учения Антитеррористического центра государств СНГ, активная фаза которого с привлечением вооруженных сил стран Содружества прошла в сентябре прошлого года на территории Кыргызстана.

"Совет министров обороны во взаимодействии с оборонными ведомствами государств Содружества гибко и оперативно реагирует на актуальные проблемы военной сферы, осуществляя поиск и организационное оформление новых направлений военного сотрудничества, представляющих многосторонний интерес. Так, для национальных воинских формирований Содружества оказался востребованным опыт Министерства обороны России по противодействию международному терроризму в Сирии, который продемонстрировал необходимость сотрудничества военных ведомств стран в области применения беспилотной авиации и борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - подчеркнул директор департамента.

По сути, 2018 год явился отправной точкой развития взаимодействия стран Содружества в области применения беспилотной авиации вооруженных сил и противодействия беспилотным летательным аппаратам. "Большим заделом на перспективу следует признать решение Совета министров обороны СНГ о создании Ассоциации высших военно-учебных заведений государств Содружества по вопросам подготовки военных, научных и научно-педагогических кадров, осуществления профессиональной переподготовки, проведения научных исследований. Совместная деятельность в этом направлении сотрудничества набирает обороты, о чем свидетельствуют итоги завершившегося в апреле в Нур-Султане заседания, где были рассмотрены вопросы организации и функционирования ассоциации, приоритетные направления ее работы, механизмы обмена опытом и внедрения передовых технологий подготовки кадров", - подчеркнул Альберт Дружинин.

Он особо остановился еще на одном аспекте взаимодействия стран СНГ в области военно-гуманитарного сотрудничества: менее года остается до 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. На прошлогоднем заседании Совета министров обороны утвержден план совместных мероприятий вооруженных сил государств Содружества, посвященных этой дате (групповое восхождение военнослужащих-спортсменов вооруженных сил стран СНГ на пик Ленина, международный конкурс военно-профессионального мастерства "Воин Содружества" и другие). Часть из них вошла в перечень плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы, утвержденного соответствующим решением Совета глав государств СНГ 28 сентября прошлого года. А на недавнем заседании Совета министров обороны принято решение провести в июне-июле 2020 года на базе Вооруженных Сил Казахстана III Военно-спортивные игры дружественных армий государств Содружества, посвященные юбилею Победы.

Директор департамента отметил, что участие в этих и других мероприятиях культурно-гуманитарной направленности не только обогащает сотрудничество государств в военной области, но и сближает военнослужащих всех национальных воинских формирований. Ежегодно на заседаниях Совета министров обороны рассматривается до полусотни вопросов по самым актуальным проблемам многостороннего военного сотрудничества. Часть из них решается на уровне Совета министров обороны, другие приобретают форму соответствующих проектов документов для включения их в повестку дня высших органов СНГ.

Альберт Дружинин подчеркнул, что военное сотрудничество стран СНГ в двустороннем и многостороннем форматах служит делу укрепления Содружества Независимых Государств для обеспечения в нем мира и безопасности.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-