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10 января 2022, 21:55

Военный аналитик: следует прийти к единому механизму задействования миротворцев ОДКБ

Фото Министерства обороны России
Фото Министерства обороны России

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следует прийти к единому механизму задействования миротворцев ОДКБ. Такое мнение высказал военный аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"Мы уже были на грани задействования Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ) несколько месяцев назад, когда ситуация в Афганистане вышла из-под контроля, и мы уже готовы были оказать помощь Таджикистану. Это один из факторов, который помог в данной ситуации (по Казахстану. - Прим. БЕЛТА) очень быстро сориентироваться и прийти к единому знаменателю. То есть все страны ОДКБ уже морально были готовы", - отметил Андрей Чернобай.

Вместе с тем эта ситуация показала и ряд проблем, заметил военный аналитик. В частности, решение о задействовании Вооруженных сил в составе миротворцев ОДКБ во всех государствах должно приниматься одинаково. "Где-то президент, где-то парламент, где-то с первого захода, где-то со второго… Да, пришли к единому знаменателю, но тем не менее это должно быть однотипно для повышения эффективности", - считает он.

Кроме того, следует усиливать авиационную составляющую, заметил Андрей Чернобай. "Согласитесь, что все страны в данной ситуации опирались на военно-транспортную авиацию России. Этот момент, видимо, надо будет продумывать и усиливать авиационную составляющую в составе КСОР ОДКБ", - сказал он. Это позволит каждому государству, в частности, перебросить собственными силами свой минимальный войсковой комплект.

Комментируя тот аспект, что контингент миротворцев в Казахстане действительно небольшой, военный аналитик заметил, что "это, конечно, больше политический момент, демонстрация готовности". "При необходимости готовы развернуть и большие силы, не ограничиваясь 3 тыс.", - сказал он.-0-

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