Военный аналитик: заседание Совета Россия - НАТО прошло вполне результативно

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета Россия - НАТО прошло вполне результативно. Таково мнение военного аналитика Белорусского института стратегических исследований Андрея Чернобая, сообщает БЕЛТА.

По мнению эксперта, результаты прошедшего в Брюсселе 12 января заседания Совета Россия - НАТО показывают: диалог по вопросам мировой и региональной безопасности, деэскалации военной напряженности в Европе очень актуален для обеих сторон.

Достигнуто главное - осознание важности проблем, готовность их обсуждать, открытость участников переговоров для общения. "Для первой за два с половиной года встречи в подобном формате, особенно учитывая значимость обсуждаемых вопросов, это немало. Хотя для сближения позиций сторон и достижения консенсуса по определенным направлениям предстоит еще немало работать", - считает Андрей Чернобай.

Аналитик добавил: мероприятие стало продолжением переговоров России с США по гарантиям безопасности, состоявшихся 9-10 января в Женеве. По этому же вопросу проводятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Предложения российской стороны по ликвидации всей имеющейся инфраструктуры для развертывания ядерного оружия вне территории США и России, проявлению взаимной сдержанности в военном планировании и во время учений, а также исключению дальнейшего расширения НАТО на восток являются своевременными и вполне уместными в свете сложившейся военно-политической ситуации в европейском регионе", - полагает военный аналитик.-0-