Военный эксперт: действиям Польши должна быть дана объективная оценка

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действиям Польши должна быть дана объективная оценка, заявил в эфире телеканала

"Беларусь 1" российский военный эксперт и журналист Иван Коновалов, сообщает БЕЛТА.

"Стало ясно, что Польша создала гуманитарную катастрофу, которую нужно было решать, и она ее решать отказалась. И это серьезно работает уже против нее. Польша переиграла, надо было останавливаться раньше", - сказал Иван Коновалов.

Эксперт подчеркнул: в любом случае этот кризис разрешится. "К его решению подключились главные державы Европы, и теперь переговорный процесс по этому поводу идет. Но я надеюсь, что действиям Польши будет дана объективная оценка без всякого сбрасывания со счетов того, что она является членом Евросоюза и НАТО и мнит себя первой союзницей США. Вот это должно быть отброшено. У меня есть надежда, что в Евросоюзе воздадут должное Польше за то, что она натворила", - констатировал он.-0-