Военный эксперт: США пытаются воздействовать на Беларусь и Россию через союзников в Европе

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки пытаются воздействовать на Беларусь и Россию через союзников в Европе. Такое мнение высказал независимый военный эксперт Александр Павловский в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Америка сегодня изменила свою стратегию воздействия на Россию и Беларусь: она не сама воздействует лично, а через своих союзников", - отметил Александр Павловский.

По словам эксперта, такую же стратегию США используют и по отношению к другим странам-конкурентам. Он привел в пример желание Соединенных Штатов внести дисбаланс в отношения Китая и Тайваня. Американские власти не предпринимали никаких шагов в этом направлении, однако в Литве заявили об открытии представительства Тайваня в Вильнюсе. В этом заявлении не было ни политического, ни экономического смысла, отметил Александр Павловский. "Но им сказали и они сделали", - подчеркнул он.-0-