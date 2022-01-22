Военный эксперт: страны Балтии и Польша руководствуются антироссийской риторикой

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Балтии и Польша руководствуются антироссийской риторикой. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский военный эксперт и журналист Иван Коновалов, сообщает БЕЛТА.

По его словам, события в Беларуси, Казахстане, ситуация на белорусско-польской границе - звенья одной цепи. "Мы все прекрасно знаем, что Прибалтика и Польша четко руководствуются антироссийской риторикой. Мы прекрасно понимаем, чего от них ожидать. Но они предупреждены, что усиление присутствия НАТО теперь, после того как предъявлены все эти претензии, будет уже иметь другие последствия. Мы терпели то, что НАТО расширилась до пределов Прибалтики. Но ведь в 1997 году в основополагающем акте России и НАТО было заявлено, что там не должно быть серьезных вооружений, которые будут угрожать России, и не должно быть серьезных сил. Но мы видим, что американцы уже договорились до того, что они в Польшу готовы переместить из Германии ядерное оружие. Поэтому, действительно, ситуация изменилась", - сказал Иван Коновалов.

Военный эксперт добавил: "Сейчас воздействовать на Российскую Федерацию достаточно сложно, потому что все болевые точки проверены и везде Запад получил отпор".-0-