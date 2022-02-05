Военный эксперт заявил о непрекращающихся попытках ведущих западных стран очернить Беларусь

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки ведущих западных стран очернить Беларусь не прекращаются, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" главный редактор журнала "Национальная оборона", российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко, сообщает БЕЛТА.

"Так называемый миграционный кризис был элементом гибридной войны Запада против Беларуси. Мы прекрасно понимаем, кто инициировал этот кризис, кто был его бенефициарами. Все это надо рассматривать в рамках попыток ведущих западных стран очернить Беларусь, создать проблемы для ее руководства, для нормального развития. И, безусловно, использовать это как масштабный эпизод гибридной войны, - сказал Игорь Коротченко. - В этом плане, думаю, Беларусь вела себя предельно ответственно и с пониманием того, как необходимо парировать подобного рода угрозы, и ответ на этот вызов был дан своевременно и масштабно".

Политолог подчеркнул: Беларусь сталкивалась и продолжает сталкиваться с различными форматами попыток внешнеполитического давления. "Но курс остается прежним. Это работа во имя белорусского народа, белорусского государства. В этом плане, я полагаю, все те испытания, которые были, Минск прошел с честью и на высоком уровне отстоял национальное достоинство и национальные приоритеты", - добавил он.-0-