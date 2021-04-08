Военный комитет ОДКБ обсудит создание подразделения радиационной, био- и химзащиты

8 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности состоится 14 апреля. Мероприятие пройдет в очном формате на территории конгрессно-выставочного центра Министерства обороны России "Патриот Экспо", сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Члены Военного комитета будут проинформированы о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Таджикистаном, который председательствует в организации в 2021 году, - отметил пресс-секретарь. - На заседании планируется обсудить вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах, мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ и создание совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения".

Члены Военного комитета заслушают информацию начальника Общевойсковой академии ордена Жукова Вооруженных Сил России о базовой учебно-методической организации по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ, а также о деятельности Краснодарского высшего военного училища им. генерала армии С.М.Штеменко в качестве базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям в области информационной безопасности.

В заседании под руководством председателя Военного комитета, начальника генерального штаба Вооруженных Сил России - первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова планируется участие начальников генеральных штабов вооруженных сил Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, начальника Объединенного штаба ОДКБ, а также заместителя генерального секретаря ОДКБ.-0-