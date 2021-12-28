Воинов: нагнетание военно-политической обстановки в регионе никак не вяжется с понятием добрососедства

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагнетание военно-политической обстановки в регионе никак не вяжется с понятием добрососедства, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время участились обвинения и громкие заявления отдельных должностных лиц о том, что Республика Беларусь является одним из так называемых поставщиков нестабильности в Восточноевропейском регионе. Причем, как ни странно, большая часть этих лиц находится в государствах пояса добрососедства. Это наши ближайшие соседи, которые вместо того, чтобы поддерживать и развивать взаимовыгодные контакты, занимаются открытым нагнетанием военно-политической обстановки в регионе, что никак не вяжется с понятием добрососедства", - сказал Олег Воинов.-0-