Вольфович: Беларусь окажет помощь Казахстану по урегулированию ситуации в стране

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет помощь Казахстану по урегулированию ситуации в стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

Госсекретарь подчеркнул: "6 января в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к Организации Договора о коллективной безопасности и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету этой страны, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы организации в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В настоящее время уже идет подготовка к развертыванию миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане".

"Беларусь с пониманием относится к просьбе Казахстана. В настоящее время происходящее в этой стране можно назвать внешней гибридной агрессией. Ситуация развивается по уже привычному сценарию цветной революции, в результате чего неконституционными методами внешние и связанные с ними внутренние силы пытаются уничтожить законную власть. Мы с негодованием и горечью наблюдаем, как в казахстанских городах террористы захватывают здания с оружием, идут бои между подготовленными за рубежом бандами и силами правопорядка, гибнут люди, - подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности. - Считаю, что нам нужно оказать помощь братскому народу Казахстана, не допустить эскалации ситуации. В том числе с направлением туда миротворческих сил. Если в таких случаях мы не поможем друзьям, то и нам никто и никогда не станет помогать. А в современном мире выстоять в одиночку, как показывает мировой опыт, просто невозможно".

Данное решение не будет противоречить Конституции Республики Беларусь и законодательству - законам "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О статусе военнослужащих", "Об обороне". Более того, специальным законом определен порядок направления военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и других ведомств за пределы Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. Их участие в этих миссиях конкретно и правомерно направлено на разъединение конфликтующих сторон, выполнение милицейских, полицейских и других функций по обеспечению безопасности населения.

При этом Александр Вольфович обратил внимание на то, что наши военнослужащие будут направлены в Казахстан не воевать против мирных граждан, а напротив, для их защиты и охраны объектов.

"Правом принимать решения о направлении военнослужащих в миротворческие миссии наделен глава государства, которое принимается по согласованию с комиссиями парламента. Причем направление военнослужащих и иных лиц осуществляется с их личного согласия", - отметил государственный секретарь Совета безопасности.

Белорусские военнослужащие, подготовленные для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности, имеют наработанный опыт участия в проведении миротворческих операций, ежегодно принимают участие во всех многонациональных учениях по миротворческой тематике, обучены и обладают достаточными профессиональными навыками.

"Кроме того, Республика Беларусь должна неукоснительно следовать международным обязательствам в рамках ОДКБ. В частности, речь идет о Душанбинском соглашении 2007 года. Безусловно, о принятом решении будет проинформирован Совет безопасности ООН. В целом же мы продолжаем рассчитывать, что ситуация будет стабилизирована при минимальном задействовании военного компонента", - заявил Александр Вольфович.-0-

Зась проинформировал о реализации решения о направлении в Казахстан миротворческих сил ОДКБ