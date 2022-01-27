Вольфович: Беларусь предпринимает все меры для обеспечения безопасности и стабильности в регионе

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27 января состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госсекретариате Совбеза.

Александр Вольфович

Во время встречи состоялся обмен мнениями по актуальным событиям международной и региональной безопасности.

Генсек ОДКБ позитивно оценил действия белорусского миротворческого контингента в Казахстане. Обсуждены вопросы участия Республики Беларусь в деятельности организации, ход выполнения решений последних сессий Совета коллективной безопасности и заседаний уставных органов ОДКБ, а также запланированные мероприятия в 2022 году.

Генеральный секретарь организации поблагодарил белорусскую сторону за оперативность принятия решений и их исполнение.

Станислав Зась

Александр Вольфович акцентировал внимание на том, что наша страна сегодня выступает форпостом в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, противодействуя всему спектру современных рисков, вызовов и угроз. Наряду с санкциями обостряется военно-политическая обстановка, наращивается внешнее силовое присутствие у белорусских границ, полным ходом идет милитаризация сопредельных европейских стран. С учетом этого предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности Беларуси, поддержанию мира и стабильности в регионе. В силовом блоке страны внимательно анализируются события, произошедшие в Казахстане, с целью своевременного предупреждения, выявления, немедленного и адекватного пресечения попыток внешних воздействий.-0-

Фото Оксаны Манчук