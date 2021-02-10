Вольфович и Зась обсудили участие Беларуси в деятельности ОДКБ

Во время встречи

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Состоялся обмен мнениями об актуальных темах международной и региональной безопасности. Были обсуждены вопросы участия Беларуси в деятельности ОДКБ, выполнение решений последней сессии Совета коллективной безопасности и заседаний уставных органов ОДКБ. Также речь шла о запланированных на 2021 год мероприятиях.-0-

Станислав Зась

Фото Сергея Шелега