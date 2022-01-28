Вольфович: обстановка в регионе характеризуется нарастанием негативных и крайне опасных процессов

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние два года система обеспечения национальной безопасности Беларуси, как никогда ранее, целенаправленно подвергается проверке на прочность. Об этом после обращения главы государства с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию заявил корреспонденту БЕЛТА государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Госсекретарь Совбеза отметил: военно-стратегическая обстановка в мире и в регионе характеризуется лавинообразным нарастанием негативных и крайне опасных процессов. Фактически не осталось ни одной сферы международной и региональной безопасности, в которой отсутствует напряженность. На этом фоне ведется ускоренная милитаризация стран Восточной Европы. Под видом мифических "угроз с Востока" обосновывается необходимость наращивания на сопредельных территориях постоянного военного присутствия и активность сил НАТО.

"Глава государства обратил внимание на активизацию полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ Союзного государства, - подчеркнул Александр Вольфович. - По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками".

Государственный секретарь Совета безопасности напомнил, что в приграничные с Беларусью районы в Польше и странах Балтии дополнительно переброшены около 30 тыс. военнослужащих. Кроме того, на территории этих государств находятся более 10 тыс. военных НАТО. "Подобные действия наших соседей вызывают обоснованные вопросы в плане выполнения Венского документа 2011 года, а также двусторонних соглашений по дополнительным мерам доверия и безопасности, - заявил Александр Вольфович. - Приходится констатировать, что нарушение международных норм и элементарных правил добрососедских отношений сопредельными государствами уже превращается в настораживающую тенденцию. А вместо диалога и поиска точек соприкосновения отмечается применение против Беларуси новых ограничений и санкций".

"В этих условиях наша страна действует адекватно развитию обстановки. В частности, в настоящее время в рамках мер стратегического сдерживания проводится внезапная проверка боеспособности сил реагирования вооруженных сил Беларуси и России", - подчеркнул Государственный секретарь Совета безопасности.-0-