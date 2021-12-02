Володин: Беларусь - суверенное государство и сама будет определять свое будущее

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - суверенное государство и сама будет определять свое будущее. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня столкнулись с вызовами, они лежат в двойных стандартах. Мы столкнулись с потоком лжи. Цель всех этих шагов - ослабить Беларусь и Россию. Мы видим, с чем столкнулись страны, которые не выстояли. И Ливия, и Ирак, - сказал Вячеслав Володин. - Когда мы говорим о ситуации, сложившейся в Беларуси с беженцами, мы понимаем, что двойные стандарты здесь использовать нельзя. Мы понимаем также, что, когда на границе страны, считающие себя демократическими и отстаивающие права и свободы, используют недозволенные методы недопуска мигрантов на территорию той же Польши, нанося урон здоровью и фактически ставя на одну планку жизнь граждан с детьми, мы не можем стоять в стороне наблюдателями и считать, что это дело Беларуси. Это дело всего европейского сообщества. В этой связи хочется, чтобы были единые принципы, нам надо их вырабатывать".

Председатель Госдумы подчеркнул, что недопустимо вмешательство в дела суверенных государств. "Беларусь - суверенная страна. Народу Беларуси решать, кто будет президентом, кто будет депутатом, как будет обустроена жизнь, но отнюдь не ЕС, - сказал он. - Мы сторонники единых подходов. Причем их реализуем не только по отношению к нынешней ситуации, но также об этом говорим, когда речь идет о других европейских странах. Но, когда речь идет о Беларуси и России, почему-то все хотят вмешаться, навязать свои правила. Это непозволительно".-0-