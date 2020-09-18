Володин: заявление Европарламента - попытка подменить собой народ Беларуси

18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Принятое Европарламентом заявление является грубым вмешательством в дела Беларуси, подчеркнул спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Его комментарий опубликован на сайте нижней палаты российского парламента, сообщает БЕЛТА.

"Решение, которое было принято, - не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Беларуси", - заявил спикер Госдумы.

"Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента, - подчеркнул он. - Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России. Западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право, тем более у нас есть договорные отношения в рамках ОДКБ и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Беларуси. На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с Навальным - для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Беларуси".

"После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициируют подобные решения", - добавил Вячеслав Володин.-0-

Савиных: резолюция Европарламента - яркий пример категоричности и политического высокомерия Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных подчеркнул: "Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты".