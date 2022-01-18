Вопрос о многоуровневых межмидовских консультациях в формате СНГ рассмотрят на СМИД в Душанбе

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о многоуровневых межмидовских консультациях в формате СНГ рассмотрят на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в Душанбе, сообщил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заседание Совета министров иностранных дел СНГ планируется провести 8 апреля в Душанбе", - рассказал Леонид Анфимов.

По его словам, в повестке - 8 вопросов. "Главные из них - вопросы выполнения плана многоуровневых межмидовских консультаций, программы действий по активизации сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами СНГ, перечень перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований, - отметил первый зампредседателя. - Будет также обсужден вопрос о международном проекте "Молодежная столица СНГ", определении базовой организации в области туризма и внесении изменений в положение Бюро по координации деятельности в области предупреждения организованной преступности".

Сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. Постоянные полномочные представители обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, утвердят план работы СППП на 2022 год.-0-