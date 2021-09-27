"Вопрос уже перезрел". Макей с трибуны ООН вновь призвал к глобальному диалогу по безопасности

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к новому глобальному диалогу по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"На протяжении последних лет Беларусь постоянно акцентирует внимание мирового сообщества на необходимости нового глобального диалога по безопасности. Этот вопрос не только созрел, он уже перезрел! Этот формат общения призван решить главное - создать новый эффективно функционирующий, действительно справедливый международный порядок. Мы призываем великие державы начать такой диалог, осознать свою ответственность за судьбу планеты и реализовать возлагаемую на них цивилизационную миссию", - заявил Владимир Макей.

По его словам, важно также думать и об экономическом компоненте нового порядка. "К сожалению, экономическая глобализация не работает в интересах всех людей на планете. В связи с этим мы видим огромный потенциал региональных интеграционных процессов для глобальной экономики. Мы называем такой подход "интеграция интеграций", - отметил министр.

Он напомнил, что в мае текущего года Беларусь в партнерстве с Барбадосом и ЮНКТАД провела онлайн-встречу высокого уровня по теме использования межрегиональной интеграции в деле достижения Целей устойчивого развития. Руководители основных региональных экономических организаций горячо поддержали идею укрепления такого межрегионального взаимодействия.

В своем выступлении Владимир Макей также привлек внимание к затяжной и беспрецедентной глобальной турбулентности и непредсказуемости. "Это закономерный итог того, что наша планета функционирует во многом вне системы и обязательств, закрепленных в универсальных принципах международного права Уставом ООН", - подчеркнул глава белорусского МИД.

По его словам, сегодня миром правят экономический эгоизм, политические амбиции, шантаж, имперские привычки, кризисы, конфликты и срежиссированный хаос.

Он обратил внимание, что негативная динамика в области глобальной безопасности неослабно нарастает, в том числе за счет гибридных войн, злонамеренного и преступного использования современных информационных технологий, подпитывающих экстремизм и терроризм, и информационных фейков: "Сегодня с помощью электронных гаджетов можно подорвать внутренний мир и спокойствие в любом государстве, а также отстранить от власти его руководство".

Более того, уже более полутора лет мир находится в заложниках у пандемии COVID-19, которая унесла жизни миллионов людей, привела к необратимым социальным и экономических потерям, обнажила многие негативные глобальные процессы. "Мы в полной мере поддерживаем проходящий в рамках Всемирной организации здравоохранения процесс ее укрепления в реагировании на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. При этом отмечаем абсолютную важность недопущения политизации этой тематики, включая изучение причин происхождения коронавируса", - сказал глава белорусского МИД.-0-