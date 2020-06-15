Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили по телефону главы МИД Беларуси и Сербии

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел телефонный разговор с первым заместителем председателя правительства - министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем. Беседа состоялась по инициативе сербской стороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Министры с удовлетворением констатировали дружественный характер белорусско-сербских отношений, включая сотрудничество в рамках международных организаций", - отметили в МИД. Стороны обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Сербию в декабре 2019 года.

Главы МИД высказались в пользу дальнейшей активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Они также обменялись мнениями об усилиях международного сообщества по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.-0-