Вопросы международной безопасности обсуждают в Уфе с участием Беларуси

18 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась участвует в Х Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая 18 июня началась в Уфе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совета безопасности.
На пленарное заседание вынесены вопросы обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития в условиях роста гибридных угроз, а также международного сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. В ходе круглых столов будут обсуждены темы обеспечения международной информационной безопасности и борьбы с распространением идеологии терроризма.
На полях форума планируется проведение двусторонних встреч руководителя белорусской делегации с главами делегаций других стран по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности.
Международная встреча продлится по 20 июня.-0-
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